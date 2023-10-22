Досі вважалося, що внутрішній вміст нашої планети більш-менш стабільно себе почуває там, де він є.

Таємниче ядро ​​Землі знову спантеличило вчених своєю дивною поведінкою. Дослідження старих і давно застиглих потоків лави, яким налічується 62 мільйони років, виявило надзвичайно високий рівень гелію-3 (³He) – рідкісного ізотопу, який пов’язаний з нутрощами нашої планети.

Дослідження зразків лави, взятих на архіпелазі Баффінова Земля в канадській частині Арктики, показує, що із земного ядра витікає рідкісний елемент гелій. Це спростовує віру в те, що гігантська куля розплавленого заліза в центрі нашої планети щільно закрита та ізольована від земної поверхні.

"Я вважаю це захоплюючим, тому що це свідчить про те, що земні глибини більш динамічні, ніж ми думали", — розповів виданню Vice's Motherboard геохімік з Океанографічного інституту Вудс-Хоула (США) та провідний автор дослідження Форрест Хортон.

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За його словами, побачити гелій-3 в камінні можна досить часто — його нормальний рівень давно відомий як певне співвідношення з іншим ізотопом гелію, що теж міститься в камінні – гелій-4. Але у зразках лави, взятих на Баффіновій Землі, вчені побачили "неможливе" співвідношення гелію-3 до гелію-4.

Для лави, що витекла з-під земної кори теж є свої "нормальні" показники вмісту гелію, адже він є в земній мантії. Але тут гелію було все одно більше, ніж в звичайній лаві. Відтак вчені висунули припущення, що ця багата на гелій лава "виринула" зі значно глибших шарів Землі, ніж це буває зазвичай.

"Традиційно ядро ​​та зовнішні шари нашої планети (мантія та кора) вважалися геохімічно ізольованими (тобто матеріал не переносився туди-сюди)", — сказав Хортон і додав, що це матеріал земного ядра або принаймні гелій з нього "витікає" назовні.

Як зазначив науковець, глибини Землі є більш динамічними, ніж вважалося раніше: елементи рухаються між металевими та кам’янистими частинами нашої планети.

Інші новини про вивчення Землі

Як писав УНІАН, науковці розповіли, через скільки мільйонів років Земля стане непридатною для життя. Як стверджують автори дослідження, в майбутньомуу материки об'єднаються в одне ціле і розташуються в тропічних широтах та біля екватора. Разом з глобальним потеплінням це призведе до того, що 96% суходолу стане непридатним для життя будь-яких ссавців.

Також ми розповідали, що дослідники реконструювали історичну хронологію кліматичних трансформацій регіону сучасної Сахари протягом 800 000 років. Їм вдалося відшукати причину, через яку найбільша пустеля світу перетворювалася на савану, місцями навіть з лісами, а та своєю чергою – знову на пустелю.

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