Слайм можна зробити в домашніх умовах за допомогою всього декількох компонентів.

Серед дитячих іграшок однією з найпопулярніших є слайм. У зв'язку з таким зростанням попиту ціни в магазинах часом зашкалюють. Але є спосіб і заощадити, і порадувати дитину, і навіть весело разом провести час - зробити слайм своїми руками.

Як зробити слайм з клею

Для приготування слайма з клею вам знадобиться сам клей, тетраборат натрію, вода і харчова фарба. Якщо ви хочете зробити слайм більш тягучим, тоді вам потрібно використовувати більше клею.

Змішуємо клей, тетраборат натрію і трохи води Додаємо в цю суміш харчовий барвник Ретельно перемішуємо протягом 5-7 хвилин

Як зробити слайм без тетраборату натрію

Тетраборат натрію дозволяє іншим компонентам загуснути, і якщо його не використовувати, то слайм буде більш рідким. Таким як "лизун" з початку 2000-х років. Але якщо ви таки хочете отримати тягучий слайм, тоді ось вам рецепт його приготування:

Змішайте клей (0,2 л), 2 столові ложки миючого рідкого засобу, трохи харчової соди і барвник Ретельно все перемішайте Пам'ятайте: чим довше будете перемішувати, тим більш тягучим і однорідним буде слайм

Як зробити слайм без клею

В цьому випадку клей можна замінити на пластилін. А також додати желатин.

Замочіть желатин, а потім доведіть його до кипіння і залиште остигати Потім розігрійте пластилін і розімніть його у воді Далі потрібно змішати всі компоненти в одному посуді і ретельно перемішати Поставте слайм в холодильник на півгодини

Як зробити блискучий слайм

Виберіть один із способів приготування слайма, який вам найбільше сподобався. І додайте в усі важливі компоненти блискітки, стрази, маленькі іграшки, пінопласт або ще щось.

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Автор: Діана Могилєвич