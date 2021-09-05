Серед дитячих іграшок однією з найпопулярніших є слайм. У зв'язку з таким зростанням попиту ціни в магазинах часом зашкалюють. Але є спосіб і заощадити, і порадувати дитину, і навіть весело разом провести час - зробити слайм своїми руками.
Як зробити слайм з клею
Для приготування слайма з клею вам знадобиться сам клей, тетраборат натрію, вода і харчова фарба. Якщо ви хочете зробити слайм більш тягучим, тоді вам потрібно використовувати більше клею.
- Змішуємо клей, тетраборат натрію і трохи води
- Додаємо в цю суміш харчовий барвник
- Ретельно перемішуємо протягом 5-7 хвилин
Як зробити слайм без тетраборату натрію
Тетраборат натрію дозволяє іншим компонентам загуснути, і якщо його не використовувати, то слайм буде більш рідким. Таким як "лизун" з початку 2000-х років. Але якщо ви таки хочете отримати тягучий слайм, тоді ось вам рецепт його приготування:
- Змішайте клей (0,2 л), 2 столові ложки миючого рідкого засобу, трохи харчової соди і барвник
- Ретельно все перемішайте
- Пам'ятайте: чим довше будете перемішувати, тим більш тягучим і однорідним буде слайм
Як зробити слайм без клею
В цьому випадку клей можна замінити на пластилін. А також додати желатин.
- Замочіть желатин, а потім доведіть його до кипіння і залиште остигати
- Потім розігрійте пластилін і розімніть його у воді
- Далі потрібно змішати всі компоненти в одному посуді і ретельно перемішати
- Поставте слайм в холодильник на півгодини
Як зробити блискучий слайм
Виберіть один із способів приготування слайма, який вам найбільше сподобався. І додайте в усі важливі компоненти блискітки, стрази, маленькі іграшки, пінопласт або ще щось.
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