Кожен охочий може скористатися безкоштовними послугами таксі, проте тільки вночі.

З вітерцем і безплатно - саме так можна схарактеризувати безпілотне таксі, яке почало працювати у США. В одному зі штатів стартував пілотний проект, завдяки якому мешканці Сан-Франциско можуть замовляти машини без водія, які не беруть грошей за свої послуги.

Про це йдеться в сюжеті програми "Спецкор" на телеканалі 2+2.

Поки що безпілотні таксі працюють лише у нічний час та лише в одному штаті. Роботизовані автівки від "Дженерал Моторс" возитимуть усіх охочих пасажирів, які бажать першими побачити таксі без водіїв та отримати безкоштовні поїздки.

"Досі ми випробовували наше безпілотне таксі, яке так чи інакше контролювала людина. Вона не торкалася керма, але все ж таки стежила за ним. Та відтепер таксі їздитиме без сторонньої допомоги", - розповідає керівник проекту безпілотного таксі Кайл Фогт, який першим замовив безпілотне таксі у рамках старту проекту.

Читайте такожП'яні водії на чужих машинах: чому онлайн-сервіси для виклику таксі в Україні перетворилися в гру на виживання (відео)Безпілотним таксі не потрібні перерви та час на сон, не потрібно проходити тест на алкоголь - бо в таких машинах не потрібні водії, які можуть втомлюватися та навіть сваритися з пасажирами.

Безплатне таксі без водіїв працюватиме з 22:00 до 06:00. Влада штату дозволила експеримент, проте з однією умовою: машини не мають їхати швидше 48 кілометрів за годину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Британії хочуть створити літаючий пасажирський автобус. В рамках проекту Skybus планується створити літальний апарат, здатний перевозити від 30 до 50 осіб.

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Автор: Поліна Кузенко