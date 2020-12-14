Соцмережі заполонили меми на тему "падіння" Google, а ми зібрали для вас найкращі, на нашу думку, жарти.

У сервісах компанії Google сьогодні стався великий збій, в результаті чого мільйони користувачів не могли повноцінно скористатися вже звичними для себе поштою Gmail, відеосервісом YouTube, Google-диском і навіть стартовою сторінкою пошуковика Google.

Проблема з роботою сервісів здебільшого торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східне узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.

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Невдовзі, приблизно протягом 40 хвилин, робота сервісів була відновлена. Але враховуючи світову популярність і масштаби поширення, "падіння" навіть на кілька хвилин може викликати бурю емоцій і обурення у їх користувачів.

Це, власне, і сталося в цьому випадку - соцмережі заполонили меми на тему падіння Google, а ми зібрали для вас найкращі, на нашу думку, жарти.

"Я після того, як дізнався, що YouTube, Gmail, Google не працює":

"Розуміючи, що ваша робота багато в чому залежить від Google. З іншого боку, немає роботи!!!":

"Ілюстрація того, як відчувається життя без Google у 2020 році":

"Я біжу в Twitter, щоб перевірити, чи працюють YouTube, Gmail і Google":

"Mozilla Firefox після відключення сервера Google":

Mozila Firefox after #Google server down pic.twitter.com/XhYw29LM1w — The Idiot News ⚪ (@TheIdiotNews) December 14, 2020

"Я, коли Google і Youtube не працюють. Мій мозок і емоції":

Me when google and Youtube is down

My brain and emotions:#YouTubeDOWNpic.twitter.com/a5k1n6OFUq — Manish Shukla (@ManishS47038529) December 14, 2020

"2020 рік просто триває. Сервіси Google відключені":

2020 just keeps on giving. #Google services have been knocked offline. pic.twitter.com/jy8lCAA1FE — @bbcclick (@BBCClick) December 14, 2020

"Google не працює. Bing прямо зараз":

"Коли ви гуглите в гуглі, чому гугл не працює":

"*2020 не може бути гірше*. Сервіси Google перестали працювати по всьому світу":

"Всі після перезапуску Wi-Fi, усунення неполадок, переналаштування, оновлення ОС і відновлення системи розуміють, що Google насправді не працює":

Глобальний збій в сервісах Google: що відомо

У роботі онлайн-відеохостингу YouTube виник масштабний збій. Користувачі різних країн скаржилися на помилку сервера при спробі отримати доступ до відео.

Проблема в основному торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.

Користувачі також повідомляли про проблеми з роботою пошти Gmail, сервісу Google Play, Google диска і навіть стартової сторінки пошуковика Google.

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Автор: УНІАН