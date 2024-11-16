Рукоятка із зображенням гладіатора, знайдена на "краю імперії", буде виставлена на огляд.

Рідкісний і незайманий зразок пам'ятних речей гладіаторів, знайдений у річці Тайн, зовсім скоро буде виставлено на загальний огляд, як 2000-річний елемент гладіаторської культури.

Як рукоятка опинилася в річці Тайн, фахівці не знають. За даними англійського фонду English Heritage, знайдена фігурка з мідного сплаву могла бути декоративним руків'ям складного ножа, пише The Guardian. Знахідка є доказом того, що гладіатори мали статус суперзірок і слава про них розходилася навіть у віддалені куточки Римської імперії.

"Це дивно, ця річ абсолютно недоторкана. Рідко можна знайти будь-який зразок пам'ятних речей гладіаторів у Британії, але знайти такий добре збережений і цікавий екземпляр - це чудово", - прокоментувала представниця фонду Френсіс Макінтош.

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Вона описала, що ця красива рукоятка ножа доводить, на скільки поширеною була культура гладіаторів-знаменитостей, що досягла самого краю Римської імперії.

На рукоятці ножа зображений гладіатор, відомий як секутор, м'язистий боєць, який носив важке спорядження: великий щит, важкий шолом з обмеженою видимістю і меч. Фахівці зазначили, що на фігурці зображений гладіатор-лівша, що незвично, оскільки це вважалося поганою прикметою.

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