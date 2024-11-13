Подальші розкопки можуть показати, як стародавні популяції людей взаємодіяли між собою.

У Таджикистані археологи знайшли об'єкт, якому 150 тис. років, і саме він зіграв ключову роль у міграції та розвитку ранніх людей та їхніх предків у Центральній Азії.

За даними дослідників, у долині Зеравшана могли співіснувати кілька видів людей, включно із сучасними Homo sapiens, неандертальцями або денисівцями. Саме ця місцевість, ймовірно, слугувала маршрутом міграції в Азію, згідно з дослідженням, пише Independent.

"Виявляється, долина Зеравшана, відома здебільшого як маршрут Шовкового шляху в Середні віки, була ключовим маршрутом для людської експансії задовго до цього", - прокоментував відкриття співавтор дослідження Йоссі Зайднер.

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Під час розкопок на археологічному об'єкті, відомому як Сойі Хавзак, вчені знайшли багато кам'яних знарядь, кісток тварин і стародавньої рослинності.

Розкопки в трьох різних районах місцевості виявили шари людської діяльності, що датуються різними періодами від 20 тис. до 150 тис. років тому.

Дослідники зазначили, що це все дає ключі до розуміння стародавнього клімату і навколишнього середовища, а також потенціал для виявлення різних видів людей, які населяли цей регіон.

Добре збережені рештки органічних матеріалів, таких як обпалена деревина і кістки, роблять це місце "чудовим" для розуміння стародавнього середовища цього району, зазначили вчені.

"Це дозволяє нам реконструювати стародавній клімат регіону і дає надію, що подальші розкопки допоможуть розгадати біологію людини в цьому регіоні. Це має вирішальне значення для розуміння розвитку людських популяцій і життя в Центральній Азії", - сказав Зайднер.

Археологи вважають, що подальші розкопки в цьому районі можуть розкрити те, як популяції стародавніх людських видів взаємодіяли одна з одною.

Цей гірський коридор Центральної Азії, за їхніми словами, міг служити ключовою точкою переходу для поширення доісторичних людських популяцій по великих регіонах.

"Ми сподіваємося, що триваючі дослідження на цьому місці відкриють нові можливості для розуміння того, як різні групи людей - як-от сучасні люди, неандертальці та денисівці - могли взаємодіяти і мігрувати в цьому регіоні", - зазначив Зайднер.

Інші відкриття археологів

У 2018 році таджицькі археологи в невеликому містечку Фахробод, що в районі Хуросон Хатлонської області, виявили стародавній підземний буддистський храм.

Археологи виявили найдавнішу у світі пляшку вина, що містить кремовані кістки чоловіка. Рідина всередині пляшки була вином, підтвердили тести.

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