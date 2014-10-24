Порушено справу за фактом зникнення голови люстраційного комітету в Дніпропетровську

Справу порушено слідчим відділом Кіровського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції, повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

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"23 жовтня о 21.10 в міліцію надійшло повідомлення про зникнення кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу №26 Ульянової Т.М. Було встановлено, що вона в 17.50 вийшла з дому і надалі зв'язок з нею пропав", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Розпочато досудове слідство. Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ Олексій Щербатов, за фактом зникнення людини кримінальне провадження відкривається саме за цією статтею. "Умисне вбивство розглядається як одна з версій зникнення Таміли Ульянової", - зазначив Олексій Щербатов.