У Кривому Розі біля окружкому обстріляли авто - МВС заперечує "політичний слід"

16:56, 26 жовтня 2014
Суспільство
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У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що обстріл легкового автомобіля сьогодні у м. Кривий Ріг не має стосунку до порушення виборчого законодавства.

/ 1kr.ua

Як зазначається у повідомленні МВС України, обстріл авто стався за кілометр від найближчої виборчої дільниці.

«Ніякого відношення дана подія, всупереч заявам деяких громадських діячів, до виборчого процесу не має. Найближчий ОВК № 12167 знаходиться більш ніж за 1 кілометр від міста події», - говориться в повідомленні.

Згідно з даними міліції, на одній з центральних вулиць у Кривому Розі близько 14.00 невідомі обстріляли легковий автомобіль. В машині знаходилось два чоловіки. Обидва вони поранені й госпіталізовані до лікувального закладу. Один з постраждалих виявився раніше судимим. 

У місті введено план «Серена» для затримання автомобіля Volkswagen Jetta коричневого кольору з державними номерами АЕ 7399 НН, з якого зловмисники здійснювали обстріл іншого авто.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу кандидат в народні депутати від ”Опозиційного блоку” Юрій Павленко заявив про стрілянину біля ОВК у Кривому Розі.

”Біля окружної виборчої комісії № 33 у Кривому Розі відбулася стрілянина. Була використана автоматична зброя. Є постраждалі”, - сказав Павленко.

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