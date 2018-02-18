Страшна дата: минає 4 роки з часу розстрілу Небесної Сотні (відео)

18-20 лютого 2014 року на Майдані в Києві відбулася одна з найбільш трагічних подій в історії незалежності України.

4 роки тому відбувся жорстокий розстріл активістів Революції Гідності. Під час зіткнень у центрі столиці загинули 73 мирних жителі та 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро. 20 лютого 2014 року силовики вбили найбільшу кількість учасників Революції гідності.

Крім того, 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Українці вшановують подвиг учасників Революції гідності та влаштовують заходи пам'яті Героїв Небесної Сотні. Як відомо, у період з 18 по 22 лютого у регіонах України заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.