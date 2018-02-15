У Житомирі у День Героїв Небесної Сотні проведуть віче пам’яті

У Житомирі 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні проведуть віче пам’яті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Під час віче згадають загиблих учасників Революції Гідності.

Віче пам’яті пройде увечері 20 лютого на майдані Корольова біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.

Під час віче представники духовенства проведуть молебень, а учасники заходу хвилиною мовчання вшанують героїв, спільно виконають гімн України та покладуть лампадки до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.

У програмі заходу: показ відео з Майдану 2014 року, молебень за участю представників Ради Християнських церков Житомира і Житомирської області.

Також під час молебню діти відпустять у небо 100 гелевих кульок з паперовими птахами. Окрім цього, для усіх бажаючих діятиме "вільний мікрофон".

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі до Дня Героїв Небесної Сотні з 15 до 28 лютого в спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Франка показуватимуть документальний фільм «Міф». Також 18 лютого в обласному центрі через ці жалобні заходи не відзначатимуть Масляну.