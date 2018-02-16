Геращенко спростувала повідомлення про обмін Сущенка і Сенцова

Також Ірина Геращенко зазначила, що наразі не на часі називати жодне прізвище і дати обміну полоненими, щоб не нашкодити процесу.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко спростувала повідомлення про обмін Романа Сущенка та Олега Сенцова на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Про це вона написала на сторінці в Facebook.

Подібні заяви, за словами Геращенко, відірвані від реальних важких переговорів і глибоко негативно впливають на процес, та можуть мати катастрофічні наслідки.

Читайте також"Цінний ресурс": Фейгін розповів, як Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів"Заяви, що стосуються громадян О. і Б. , а також наших режисера і журналіста, за свободу яких ведеться боротьба, на жаль , не відповідають дійсності. Я змушена спростовувати чужі заяви, аби зупинити процес безвідповідальних коментарів в ефірах. Зупинити те, що зараз може зашкодити переговорам. І процесу звільнення хлопців", - повідомила вона.

Геращенко наголосила, що "названі деякими експертами прізвища і деталі - дуже далека від істини історія, й по суті є дезинформація, яка в першу чергу б‘є по родинам".

Також вона зазначила, що наразі не на часі називати жодне прізвище і дати обміну полоненими, щоб не нашкодити процесу.

"Так само уникають називати і оприлюднювати прізвища чи деталі всі ті, хто дійсно причетний до процесу переговорів і володіє деталями. Будь- яка недостовірна інформація може зірвати крихку надію, боляче ранить родичів і сім‘і заручників і політв‘язнів, й дуже небезпечна з точки зору зриву переговорів", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова обміняти російських солдатів на звільнення українського журналіста Романа Сущенка, арештованого в Москві.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.