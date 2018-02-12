Порошенко висловив готовність обміняти російських солдатів на Сущенка

Він зазначив, що є готовність обміняти російських солдатів, які прийшли в Україну як вбивці, на кремлівського політв'язня Романа Сущенка.

Україна готова обміняти російських солдатів на звільнення українського журналіста Романа Сущенка, арештованого в Москві, заявив президент Петро Порошенко.

Читайте також"Цінний ресурс": Фейгін розповів, як Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів«Ми хочемо повернути наших українців, затриманих у Росії. Ми готові обміняти російських солдатів, які прийшли в мою країну як вбивці, на Сущенка. Скоро буде чотири роки після затримання Росією відомого режисера Олег Сенцова. Сущенко, Сенцов, багато кримських татар – ми хочемо їх повернути», – заявив Порошенко в інтерв’ю австрійському виданню Profil, передає радіо Свобода.

ФСБ Росії затримала Сущенка 30 вересня 2016 року в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.