"Пробачити я не готова": постраждала в ДТП у Харкові дала перше інтерв’ю після лікарні (відео)

Оксана Євтєєва - єдина, у кого торік резонансна жовтнева аварія у Харкові забрала одразу двох найближчих людей.

Через помилку медиків швидкої допомоги найважча потерпіла в резонансному ДТП у Харкові Оксана Євтєєва досі заново вчиться ходити. В неї не помітили закритий перелом коліна. На ноги поставили найкращі ортопеди.

Як йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень, лише цього тижня її виписали додому. Відновлення ще триватиме півроку.

У понеділок, 19 лютого, почнеться гучний процес, який, як прогнозують адвокати, буде швидким. У травні наймовірніше пролунає вирок. Геннадію Дронову та Олені Зайцевій загрожує ‪від 5 до 10 років в’язниці.

Оксана Євтєєва переглядає відео із власного весілля щодня. Кадри, як у щасливому кіно: тут ще живі чоловік і сестра.

Вона єдина, у кого торік жовтнева аварія забрала одразу двох найближчих людей. Сашу і Діану поховали без неї. Відео з вуличних камер, на якому вони ще втрьох підходять до переходу, Оксана подивилася в лікарні.

"Коли знесла нас машина, я бачила. Я не знаю, як вдалося вижити мені. Я думала, мені треба потерпіти два-три тижні і прийдуть люди, яких я найбільше люблю. Я досі чекаю, що вони прийдуть. Я досі думаю, що могла зробити, щоб цього не сталося. Я розумію, що я невинна. Але мені здається, що я могла щось зробити: могла не йти на це перехрестя, ми могли попити кави в якомусь іншому місці", - розповіла вона.

Читайте такожУ справі про резонансну ДТП із шістьма загиблими в Харкові з'явилася нова постраждала - ЗМІ

У перші дні Оксана сама ледь дихала, бо мала розірвані легені, переломи ребер, руки, ноги, таза. Їй вирізали селезінку. Наслідки важкої травми голови, лякають медики, можуть проявитися впродовж двох років. Після повного одужання - чекає ще пластика на обличчі. А поки всі сили йдуть на те, щоб навчитися ходити заново.

"Погано сплю, ниє нога, такий тупий ниючий біль. О 3-4 годині прокидаюся, перевертаюся і далі не можу заснути", - поділилась Оксана.

Цього тижня її виписали додому до весни. Оксана має розробляти ногу у спортзалі і багато плавати. Знову необхідні великі гроші - лише одне заняття із інструктором у басейні коштує півтисячі гривень.

Їй важко сісти, встати. "До мене приходив психолог, щоб зрозуміти мотивацію. Він теж ставив питання: чи хочу я стати і навіщо? Але я навіть не була на кладовищі своїх рідних! Я не готова залежати від інших людей", - додала Євтєєва.

Днями їй дали другу групу інвалідності на рік. Оксана лише нещодавно стала на ноги, а все тому, що медики швидкої через півтора місяці після ДТП лежачу Оксану виписали додому і рекомендували відлежатися.

Журналісти знайшли ортопеда, який погодився оглянути дівчину вдома. Він перший розгледів перелом усередині коліна, якого вчасно не помітили.

"Отримав її, як пацієнтку, через шість тижнів після травми і на першому етапі, на жаль, не виявили перелом. Нога не могла згинатися й розгинатися. Відірвало кістку і, на жаль, вчасно це не було помічено", - каже ортопед-травматолог Микола Гримайло.

Після огляду ортопеда дівчину терміново взяли до найкращого у Харкові ортопедичного центру при університетській клініці. Після операції Оксана ледве пішла.

"Зайцева їхала заради розваги, вона перевищувала швидкість. А Дронов… дуже часто роблять так водії, коли їдуть на жовтий. Я хочу, щоб ці люди отримали максимальне покарання. Пробачити я не готова і не думаю, що буду готова через час. Це не те, що варто прощати, щоб і іншим не кортіло", - зазначила постраждала в аварії.

Та чи здобули уроки на самому місці жахіття, де обірвано шість життів? Від міської влади - жодних дій. Тут завжди людно, але елементарних металевих стовпчиків, які би відгородили тротуар - немає. Дорогою, звідки мчала Зайцева, надалі їздять без правил. Прямо під час зйомки іномарка проїхала на червоний сигнал світлофора, зазначається у сюжеті.