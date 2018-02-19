Ігри з Приходько: українська співачка звинуватила міністра у використанні заради політичної реклами (відео)

Приходько обурена, що її без згоди використовували в політичних іграх. Співачка вимагає від Нищука пояснень.

Анастасія Приходько стверджує, що її обдурили і без згоди використовували у передвиборній кампанії президента Петра Порошенка. Відеозвернення з цього приводу артистка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Я не давала згоди брати участь у передвиборній кампанії Петра Порошенка", – заявляє співачка. За словами Приходько, на екрани вийшов ролик, де вона говорить такі рядки: "Розвиваємо український простір, українську культуру, слухаймо українське – це модно".

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Вона пояснює, що її організатори запевняли, що цей ролик знімається як соціальний, на підтримку і розвиток України.

"Мені подзвонив Євген Нищук (міністр культури України), який запропонував взяти участь в соціальному проекті, але як бачите жорстко і підло моє ім'я використовували у своїх політичних іграх. Це дуже принизливо! Це дуже гидкий вчинок, який не має назви. Я вимагаю пояснень, чому так сталося. Я вимагаю негайно зняти цей ролик з ефіру або вирізати мене з цього ролика, я не маю ніякого відношення до передвиборчої кампанії Петра Порошенка", – зазначила Анастасія Приходько.

Перед відеозверненням вона опублікувала посилання на ролик в Youtube і після нього написала "!!! Я буду захищати свою честь і гідність!!!". Станом на вечір 18 січня відео, посилання на яке додала Приходько, недоступне на Youtube.