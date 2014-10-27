38 населених пунктів Донеччини досі залишаються без світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 26 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 30 енергетиків у складі 10 бригад, використовуючи 10 одиниць техніки.

Вони відновили електропостачання селища Кобзарі в Амвросіївському районі та селищі Грузсько-Зорянка в Радянському районі міста Макіївка. Також у Донецьку відновлено електропостачання підприємств і 900 житлових будинків у Ворошиловському районі. Але бригади ДТЕК продовжують вести роботи з ремонту і заміни ліній електропередачі, пошкоджених у результаті бойових дій.

Частково знеструмленими залишаються Мар’їнка, Авдіївка, Донецьк і Горлівка, а також велика кількість сіл та селищ регіону.

Читайте такожВранці бойовики поновили обстріли Донецька26 жовтня бригади Шахтарського, Мар’їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Дебальцевського, РЕС «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії, говориться в повідомленні.