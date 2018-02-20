Вірність клятві Гіппократа: чи нададуть першу медичну допомогу безхатьку (відео)

У рамках експерименту журналісти переодягнули актора у безпритульного та відправили по лікарням столиці різного статусу.

Що чекає на безпритульного в лікарні? Чи може він розраховувати на елементарну допомогу? В Україні добре працює формула: є гроші - є лікування. А чи нададуть першу медичну допомогу безхатьку.

Відповідь на ці питання шукали журналісти програми "Гроші".

У рамках експерименту вони переодягнули актора у безпритульного та відправили по лікарням столиці різного статусу.

Першою стала лікарня у елітному районі Києва - Олександрійська клінічна.

Після 15 хвилин очікування прийшов лікар та відправив "хворого" на кардіограму.

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У першій клінічній лікарні героя після скарг відправили до лікаря, однак допомога вийшла лишень "на словах".

У Київській обласній безхатька відправили до кардіології, та й тут відпустили без жодного огляду.

У лікарні для чиновників "Феофанії" на допомогу прийшли прямісінько на вулиці на відмовились відпускати без лікування.

Результат експерименту доволі втішний: людей навіть без грошей і документів не відмовляються приймати, а в половині випадків взагалі надали дієву медичну допомогу.