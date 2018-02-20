Вірність клятві Гіппократа: чи нададуть першу медичну допомогу безхатьку (відео)
Що чекає на безпритульного в лікарні? Чи може він розраховувати на елементарну допомогу? В Україні добре працює формула: є гроші - є лікування. А чи нададуть першу медичну допомогу безхатьку.
Відповідь на ці питання шукали журналісти програми "Гроші".
У рамках експерименту вони переодягнули актора у безпритульного та відправили по лікарням столиці різного статусу.
Першою стала лікарня у елітному районі Києва - Олександрійська клінічна.
Після 15 хвилин очікування прийшов лікар та відправив "хворого" на кардіограму.
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У першій клінічній лікарні героя після скарг відправили до лікаря, однак допомога вийшла лишень "на словах".
У Київській обласній безхатька відправили до кардіології, та й тут відпустили без жодного огляду.
У лікарні для чиновників "Феофанії" на допомогу прийшли прямісінько на вулиці на відмовились відпускати без лікування.
Результат експерименту доволі втішний: людей навіть без грошей і документів не відмовляються приймати, а в половині випадків взагалі надали дієву медичну допомогу.