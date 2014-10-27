У власність держави повернуто землі Януковича в Сухолуччі

Державною виконавчою службою Вишгородського районного управління юстиції спільно з працівниками прокуратури Київської області було проведено виконавчі дії щодо повернення до державної власності 2,6 га лісу, котрі були передані товариству «Дім Лісника», яке пов'язують з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що 1 серпня цього року господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури щодо розірвання договору про довгострокове користування лісовою ділянкою і повернення її у державну власність.

На даний час завдяки заходам, вжитим прокуратурою області, вказане судове рішення виконано.