Москаль розповів, хто намагався підпалити офіс товариства угорської культури на Закарпатті

Москаль назвав прізвища зловмисників, роки їх народження та розповів, як вони потрапили до України.

Спробу підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації «Фаланга».

Читайте такожОфіс угорської спілки в Ужгороді підпалили праворадикальні прибічники політики Путіна з ЄС - МоскальПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Геннадія Москаля.

Як йдеться у повідомленні, особи, що намагалися підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» (ТУКЗ) в ніч на 4 лютого встановлені правоохоронними органами.

«Це Адріан Марглевскі (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р. н., житель м. Краків та Томаш Рафал Шімков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 р. н., житель м. Бидгощ. Обидва громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР». Фото паліїв надані із їхніх сторінок у мережі «Фейсбук», - заявив Москаль.

За словами голови ОДА, встановлено, як іноземці приїхали на Закарпаття (через ПП «Ужгород» на словацько-українському кордоні), де поселилися, якими телефонами користувалися для координації дій.

«Іноземці здійснили дві спроби підпалу. Перша – о 1.00 ночі 4 лютого з фото- та відеофіксацією для звіту. Оскільки наслідки підпалу здалися злочинцям незначними, о 4.08 вони здійснили ще одну спробу підпалу, купивши перед тим на одній із АЗС бензин у пластиковій тарі», - додав Москаль.

Він також уточнив, що вранці того ж дня рейсовим автобусом іноземці виїхали за межі України через пункт пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні.

«У нас є прізвища паліїв, роки народження, номери паспортів та інші персональні дані. Обом іноземцям заочно буде оголошено підозру, після чого їх оголосять у міждержавний розшук. Для нас принципово, щоб злочинці були притягнуті до відповідальності й засуджені», - зазначив Москаль.

В Головному управлінні Національної поліції України в Закарпатській області дану інформацію поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, про спробу підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Правоохоронні органи встановили осіб, які в ніч на 4 лютого намагалися підпалити офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» (ТУКЗ) поблизу Генерального консульства Угорщини в Ужгороді», - сказав він.

За словами Москаля, злочинці є іноземцями, це двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу.