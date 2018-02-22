Захист від зазіхань забудовників: легендарна київська Замкова гора отримала статус парку

Статус парку отримала ділянка між вулицею Воздвиженська, провулком Ладо Коцховелі, Фролівським провулком та Андіївським узвозом.

Київрада надала статус парку земельній ділянці площею 9,8 га, що розташована в історичній місцевості – на Замковій горі в Подільському районі столиці. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект підтримали 82 з 88 депутатів Київради.

Читайте такожКиївські острова Труханів і Муромець перетворять на рекреаційні зониЯк заявив доповідач, депутат Сергій Гусовський, Замкова гора вважається саме тією територією, де було засноване Києм городище. «На цей час ця територія має різні статуси, але жоден з них не є «парканом» і захистом від зазіхань забудовників», - сказав він і додав, що статус парку допоможе у збереженні історичної території.

Статус парку отримала ділянка між вулицею Воздвиженська, провулком Ладо Коцховелі, Фролівським провулком та Андіївським узвозом. Київрада внесла зміни до Програми розвитку зелених насаджень у центральній частині міста.

Також депутати надали статус скверу ділянці орієнтовною площею 0,46 га, що розташована на вулиці Лук’янівській у Шевченківському районі (точна адреса не вказується, але новий сквер розташовано між вулицями Лук'янівска і Соляна).

Як повідомляв УНІАН, раніше київський чиновник пообіцяв після 1 березня звільнити від МАФів Андріївський узвіз.