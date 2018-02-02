Андріївський узвіз звільнять від МАФів - чиновник (фотогалерея)

Частину Андріївського узвозу в Києві буде звільнено від МАФів, повідомив голова КП "Київблагоустрій". Власники мають можливість за узгодженням із балансоутримувачем перемістити свої торгівельні місця на Алею художників.

Власникам кіосків, які розташовані на перетині вул. Володимирської та Десятинної, дали місяць на звільнення цієї території. Після 1 березня МАФи, які залишаться на цьому місці, буде демонтовано. Про це повідомив керівник КП "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв.

"Повідомляю, що власникам тимчасових споруд «МАФового містечка», яке виникло на початку Андріівського узвозу (дивись фото з перетину вилиць Десятинної та Володимирської) запропоновано оформити договорні відносити з балансоутримувачем та перемістити свої торгівельні місця на Алею художників. Це – компромісна пропозиція столичної влади на тлі факту самовільного всановлення згаданих ТС, тобто, без будь-яких дозвільних документів. Термін на переселення – до 1 березня. За місяць ті ТС, що залишаться у зазначеному «трикутнику», КП «Київблагоустрій» демонтує. Додам, що цьому рішенню та перевіркам наявності дозволів передували скарги від батьків розташованої поруч школи. Скарги зводяться до того, що цей ринок антикварних речей не є тим «музеєм», у якому підлітки після школи мають проходити своє виховання. Так чи інакше, але захоплену торговцями та перетворену у «шанхай» історичну частину столиці буде вивільнено та прибрано", - написав Андрєєв у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року на Андріівському узвозі відкрили скандальний "Театр на Подолі".