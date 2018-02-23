Польський закон про "бандеризм" писали проросійські історики та коментатор кремлівських ЗМІ - Rzeczpospolita

Зазначається, що поправка до закону про Інститут нацпам'яті, яка стосується визначення злочинів українських націоналістів, написана представниками праворадикального політичного руху Кукіз'15.

Проект нещодавно прийнятого польського закону про "бандеризм" консультували історики, які відверто критикували Україну.

Про це повідомляє журналіст Rzeczpospolita Віктор Ферфецький. Він пише, що у проекті прийнятого закону є частина, написана представниками праворадикального політичного руху Кукіз'15 (має 42 мандати у польському Сеймі, однак ніким не представлені у Сенаті). Саме ця частина стосується внесення в закон про Інститут нацпам'яті (ІПН) визначення злочинів українських націоналістів.

Читайте такожПольська опозиція представила альтернативний проект скандального закону про Інститут нацпам'ятіСаме Кукіз'15 запросили бути консультантом польського історика Войчеха Мушиньського, відомого своїми націоналістичними антиукраїнськими та антиамериканськими заявами. Мушиньський не тільки допоміг у розробці законопроекту, але також з'явився на засіданні комісії з питань правосуддя і прав людини в листопаді 2016 року, на якому був представлений цей проект.

Ще одним консультантом став Володимир Осадчий, який працював коментатором у пропутіновському агенстві новин "Спутник". Осадчий у своїх заявах нарікає на "велике нахабство бандерівської спільноти" в Україні та критикує східну політику Польщі. Під час засідання комісії він також висловився про те, що "в Україні поширюється ідеологія націоналізму, яка стає обов'язковою державною ідеологією".

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польський Сейм і Сенат ухвалили закон про ІПН, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.