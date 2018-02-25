У Бахчисараї затримали кримську татарку, яка вийшла на одиночний пікет біля Ханського палацу

Жінка вийшла з плакатом «геть Руки від Ханського палацу».

В окупованому Криму в Бахчисараї силовики затримали кримську татарку, яка вийшла на одиночний пікет біля Ханського палацу з плакатом «Руки геть від Ханського палацу».

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки Ельмаз Акімової, яка вийшла з одиночним пікетом біля Ханського палацу з плакатом «Руки геть від Ханського палацу», - зазначив він.

«Два провокатори розірвали плакат, і зараз її співробітники поліції намагаються відвезти до відділку. Цивільні захисники виїжджають на місце», - додав Курбедінов.

Як повідомляв УНІАН, російська фірма під час "реставрації" Ханського палацу демонтувала і знищила конструктивні елементи історичної споруди.

За інформацією колишнього голови Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едема Дудакова, який побував на місці проведення робіт, "реставратори" знищили всі балки, які є об'єктом культурної спадщини, частина з яких була вивезена, частина - розпиляна.

За словами Дудакова, за даними інституту "УкрНДІпроектреставрація", потрібно було замінити лише чотири балки, а "реставратори" замінили 100%. Проект реставрації підготувала фірма "Кирамет" із Сімферополя, генпідрядник - московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації.