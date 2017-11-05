У Криму окупанти руйнують історичні пам'ятки в Бахчисарайському заповіднику

Міністерство культури України висловило протест діям окупаційної влади Криму зі здійснення незаконних робіт на території Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника та просить ЮНЕСКО втрутитися в ситуацію зі збереженням пам’ятки.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, з повідомлень у відкритих джерелах стало відомо, що на пам’ятці національного значення «Ханський палац» (охоронний № 285), який входить до Історичного середовища столиці кримських ханів в місті Бахчисарай і внесений до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, ведуться масштабні незаконні роботи.

«Під час знімання всієї черепиці та старовинних дубових балок з Великої Ханської мечеті (Біюк Хан Джамі) було пошкоджено розписи 18-го століття. Окрім того, на фасаді будівлі пішли тріщини та обвалилася штукатурка через застосування для миття техніки, що використовує для очищення струмінь води під великим тиском. Цією ж технікою користувалися й для миття Фонтану сліз (Олександрівського фонтану) та Катеринівської милі, через що зазначені пам’ятки також були пошкоджені. До того ж всі роботи проводяться робітниками, які не мають досвіду у сфері реставрації», - повідомили у прес-службі міністерства.

Окрім того, навколо частини головного корпусу Ханського палацу передбачається зведення металевого навісу з метою проведення робіт щодо перекладання даху в приміщеннях Зали Дивану та Золотого кабінету. Через велику навантаженість металоконструкції існує загроза руйнування пам’ятки, додали у прес-службі.

У міністерстві заявили, що такі дії свідчать про цинічне порушення не лише суверенних прав України, а й положень низки міжнародних актів.

«Відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території АР Крим покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і принципів міжнародного права», - наголосили у Міністерстві культури.

У зв'язку з прямою загрозою збереженості пам’ятки міністерстві звернулось до міжнародної Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Міжнародного центру з вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM) з проханням вкотре звернутися до Російської Федерації з вимогою неухильно дотримуватися норм міжнародного законодавства та утримуватися від протиправних дій, які завдають або можуть завдати шкоди культурній спадщині України на території АР Крим.

Також Міністерство культури направило до прокуратури Автономної Республіки Крим листа стосовно вжиття заходів реагування, спрямованих на встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.