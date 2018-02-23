Червоні прапори із серпом і молотом у Кривому Розі: в Нацгвардії проведуть розслідування (фото)
Читайте такожВідібраний прапор з гербом СРСР та конфлікт із поліцейськими: як у Запоріжжі закінчилося "святкування" жовтневої річниці (відео)Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.
"Вчора, 22 лютого, військовослужбовців Національної гвардії України у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка. За цим фактом командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Юрієм Аллеровим призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі на параді на честь 74-ї річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою.