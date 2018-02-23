Нацгвардія пройшла на параді в Кривому Розі з червоними прапорами із серпом та молотом (фото)
У Кривому Розі на параді на честь 74-ї річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Юліана Березуцька.
Як можна побачити на опублікованих фото, парад очолювала група нацгвардійців з червоними прапорами і зображеними на них перехрещеними серпом і молотом.
"Це сумно і гидко, особливо молоді хлопці з нацгвардії з типу "бойовими прапорами" за наші з вами податки", - пише волонтер.
Як повідомляв УНІАН, у холі училища в Харкові висять досі радянські символи. Також там на ювілеї учні виконали відому радянську пісню "Катюша".