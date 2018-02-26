Активісти погрожують блокувати концерт Ірини Білик у Львові, співачка скасовувати виступ не збирається

Активісти мотивують свої вимоги відвідуванням співачкою Криму в 2015 році і концерту російського співака Філіпа Кіркорова в 2017 році.

Представники націоналістичних організацій обіцяють блокувати концерт Ірини Білик, який повинен пройти 6 березня у львівській Опері. Активісти мотивують свої вимоги відвідуванням співачкою Криму в 2015 році і концерту російського співака Філіпа Кіркорова в 2017 році.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«Ми кілька разів зв'язувалися з продюсером Ірини Білик і ставили просту вимогу, щоб співачка визнала Росію країною-агресором, а Крим - окупованою територією. Минулого тижня я розмовляв з продюсером і він сказав, що Ірина Білик не робитиме такої заяви», - говорить активіст Антон Петровський.

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Натомість продюсер Ірини Білик Олег Збаращук не бачить законних і моральних підстав для скасування концерту співачки на вимогу представників громадських організацій. Про це він повідомив в коментарі Tvoemisto.tv.

«Вони погрожують керівництву театру і нам. Ця історія - не більше, ніж шантаж, і самопіар. Вони хочуть почути якісь фрази від людини, яка допомагає армії, дітям і є до мозку кісток проукраїнською», - сказав він.

За його словами, менеджмент співачки вживатиме всіх законних заходів для того, щоб концерт відбувся.

«Раніше блокувались концерти артистів, які виступали на території Російської Федерації. У 2017 році Ірина не виступала в Кремлівському палаці. У неї є офіційний чоловік Аслан Ахмадов, який є громадянином РФ. Влітку 2017 року Іра була в 49 ряду на 38 місці поруч зі своїм чоловіком на концерт співака Філіпа Кіркорова. Але ніяких офіційних заяв або виходів на сцену або коментарів Ірина не давала. Вона відвідувала концерт як приватна особа, вона має на це право, як і мільйони інших українців», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Білик висловила надію, що вже зовсім скоро виступить у Донецьку.