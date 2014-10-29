У Києві затримані троє найвпливовіших злодіїв у законі

Як повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС, "короновані злочинці" затримані оперативниками в одному з елітних столичних ресторанів. До Києва чоловіки прибули для встановлення контролю над нелегальним бізнесом, зокрема взяття під контроль незаконного видобутку бурштину.

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Серед затриманих виявилися 38-річний злодій в законі на прізвисько "Ватія", 43-річний "Гуга" і 32-річний "Лавасогли Батумський". Останній за попередні 1,5 року затримувався на території України вже 4 рази і кожен раз його висилализа межі країни, але щоразу він повертався.

Вирішується питання про добровільне видворення з подальшою забороною в'їзду на територію України "Ватію".

У той же час в суді вирішується питання про поміщення "Гуги" і "Лавасогли Батумського" в пункт тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають на території України.

Щодо їх правоохоронці готують необхідні матеріали для примусового видворення терміном на 5 років.