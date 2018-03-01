Київ через сильну заметіль з самого ранку паралізували затори
08:47, 01 березня 2018Суспільство
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На всіх під'їздах до столиці утворилися сильні затори.
Центральні вулиці стоять у пробках / Oleg Katkov, Facebook
В перший день весни, столицю України паралізували затори. Березневий снігопад спровокував тянучки на всіх під'їздах до столиці.
Як свідчать дані Google. Пробки, ускладнений проїзд через всі мости, а також складна ситуація з рухом - на мосту Патона у бік центру.
На Печерську стоять Шовковична, Інститутська, Кріпосний провулок, Грушевського / скріншот
Крім того, спостерігається напружений рух проспектом Перемоги.
В центрі міста водіям потрібно приготуватися до заторів на вулицях Льва Толстого, Саксаганського, Великій Васильківській, Басейній, Хмельницького, Лисенка, Володимирській, бульвару Шевченка, на Хрещатику, Майдані Незалежності, Петровської алеї.
На Печерську стоять Шовковична, Інститутська, Кріпосний провулок, Грушевського.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.
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