Звільнення двох українців з російських в'язниць очікується 2 березня - Геращенко

Вона заявила, що Україна готова передати Росії затриманих на Донбасі російських військових в обмін на українських політичних бранців, незаконно засуджених в РФ.

Звільнення двох громадян України, які незаконно утримуються у російських в'язницях, очікується 2 березня.

Про це представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Вона розповіла про вчорашнє засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань у Мінську, що пройшла без її участі.

"Як поінформували мене колеги з СБУ і пані Лутковська, відбулася непроста дискусія щодо продовження звільнення заручників. Представники ОРДЛО наполягають на передачі їм громадян РФ, які «боролись за молоді республіки і захищали «русский язык». Позиція української сторони тут незмінна: ми готові передати «заблудших» росіян РФ, яка направила їх на Донбас воювати проти українців, в обмін за звільнення бранців Кремля (Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, інших бранців)", - заявила Геращенко.

За її словами, звільнення двох українців з полону очікується 2 березня.

"В п'ятницю ми чекаємо добрих новин по двом українцям, незаконно утримуваним в російських в'язницях і стоїмо на тому, що цей процес звільнення наших з РФ має бути розблоковано й продовжено", - сказала Геращенко.

При цьому вона зауважила, поки немає поступу у питанні звільнення полонених, яких утримують терористи на Донбасі.

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"На жаль, поки що немає зрушень і просувань в питанні звільнення заручників в ОРДЛО, їх нам не віддають", - додала вона.

При цьому представник України у ТКГ висловила упевненість, що питання звільнення заручників має разом з питанням безпеки бути ключовим на всіх зустрічах на будь-якому рівні в "нормандському форматі".

"Ми не втрачаємо надію, що витягнемо хлопців з ОРДЛО, але переговори йдуть важко. Й стою на позиції, що всі ми, учасники групи, маємо працювати краще", - підкреслила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на прес-конференції президента України Петра Порошенка стало відомо, що до кінця поточного тижня очікується звільнення двох заручників, яких незаконно утримують в Росії.