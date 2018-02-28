У Порошенка уточнили, що двох заручників звільнять до кінця цього тижня

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко уточнив, що двох заручників, які наразі утримуються в Росії, планують звільнити до кінця поточного тижня.

Читайте такожГеращенко спростувала повідомлення про обмін Сущенка і СенцоваЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції президента Петра Порошенка.

«Колеги, з приводу звільнення заручників. Не до кінця року, а до кінця тижня ми чекаємо звільнення заручників», - повідомив Цеголко.

Після цього Порошенко додав: «Двох, які зараз утримуються в Росії на підставі тих переговорів, які були проведені, я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня».

Також президент заявив: "Я маю визнати, що найбільш ефективним (у процесі звільнення заручників - УНІАН) виявився Віктор Медведчук. Знаєте, чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Не церква, не його ці проксіс на окупованій території".

Порошенко уточнив, що Україна намагалася застосувати різні канали комунікації, зокрема церкву та військових.

За словами президента, в гуманітарну підгрупу Тристоронньої контактної групи Медведчука призначив колишній голова СБУ. "Я про це знав. І зараз вам наголошую, що я буду працювати з будь-ким, хто ефективно зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що при розробці Мінських угод у складі його команди Медведчука не було. "Під час переговорів у Мінську при розробці й укладанні Мінських угод склад моєї команди був дуже добре відомий. І пана Медведчука там не було. Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників", - сказав президент.