Прикордонники про умови утримання в РФ: поводилися як з полоненими, були з росіянами в камері

Про обмін прикордонники дізнались вчора. За їхніми словами, в РФ з ними поводилися як з полоненими.

Звільнені з російського полону прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь одразу після завершення обміну зробили короткі заяви для преси та відповіли на декілька питань.

Марцонь подякував президенту України, голові Держприкордонслужби, всім небайдужим, рідним, друзям, знайомим, які підтримували. «Дуже скучив за рідними… Обійняти їх і ніколи не відпускати і ніколи, нікуди від них не відлучатися», - сказав він.

На запитання, як з ним поводилися в Росії, він відповів: «Поводилися як з якимись полоненими».

Читайте такожУ ДПСУ розповіли, як вирішувалося питання звільнення прикордонників з російського полону

У свою чергу Дзюбак заявив, що про обмін вони дізналися тільки вчора. «Дізналися ми буквально вчора (про обмін)… Як обмін проводився? Як і всі обміни проводяться. Я цієї процедури я точно не знаю», - сказав він. На запитання, в яких умовах їх утримували, Дзюбак відповів: «Як усіх затриманих – не в гірших і не в кращих… Я був з росіянами в камері».

Також прикордонники сказали, що мають намір вирушити до Києва.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Обмін Дзюбака та Марцоня відбувся сьогодні, 2 березня, на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.