Українських консулів не пускають до російського суду у справі Павла Гриба – МЗС

Павло Клімкін наголосив, що такі дії є порушенням всіх міжнародних норм та свавіллям російської псевдосудової системи.

Українських консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба, що проходить у Краснодарі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter.

«Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі - порушення всіх міжнародних норм», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 р. член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Читайте такожМЗС висловило протест через відмову Росії допустити лікарів до Гриба7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

15 грудня суд у Краснодарі продовжив термін тримання Гриба під вартою до 4 березня 2018 року.