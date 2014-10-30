Армія РФ створила у Донецьку командний пункт артилерії, до міста прибуває десант - Тимчук
08:44, 30 жовтня 2014Суспільство
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У Петровський район Донецька прибувають російські підрозділи без розпізнавальних знаків, нашивок та шевронів.
REUTERS
Централізується управління артилерійським вогнемсупротивника у Донецьку.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"У північній частині Донецька створений та функціонує єдиний командний пункт артилерії росіян", - зазначає він.
Експерт каже, що до Петровського району Донецька прибувають російські підрозділи, замасковані під "ополченців" - без знаків розрізнення, нашивок та шевронів. Відзначено прибуття мотострілкових підрозділів ЗС РФ на бронетехніці, а також повітряно-десантних підрозділів.
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