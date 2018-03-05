У соцмережах поширюється відео гучної "патріотичної" вечірки, яку нібито Косюк влаштував у Франції

Відеозапис вечірки, як стверджується, було зроблено на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – Куршевель у Франції.

У соцмережах поширюється відео, начебто зроблене не вечірці за участю позаштатного радника Президента України Петра Порошенка, власника аграрної корпорації "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка.

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Стверджується, що відеозапис був зроблений на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – Куршевель у Франції.

"а одному із самих дорогих горнолижних курортів світу - Courchevel 1850 в ресторані La Mangeori весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на Dom Peregnon по 1200 Євро за пляшку (трохи більше 50 пляшок)", – йдеться в повідомленні.

Активісти нагадують також про «мільярдні субсидії і дотації вітчизняного птахівництва», натякаючи на "Миронівський хлібопродукт" Косюка, який отримує великі державні субсидії.

У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими зустрів новий рік на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України нібито перетинав кордон під чужим ім'ям. У той же час, в ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.