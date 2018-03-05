Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві юристки Ноздровської

Захист клопотав про цілодобовий домашній арешт.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Незважаючи на спробу захисту підозрюваного змінити останньому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, за клопотанням прокуратури підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили у місцевій річці.

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Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

16 січня член колегії Міністерства внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко заявив, що слідство розглядає версію про те, щоЮрію Россошанському могли допомагати заховати тіло правозахисниці.