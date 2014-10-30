Росія планує ввести візовий режим для іноземців в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив міністр «у справах Криму» Олег Савельєв на засіданні російського уряду, представляючи законопроект про створення «вільної економічної зони» на півострові.

«Одним з пілотних моментів в Кримському федеральному окрузі даний законопроект передбачає можливість отримання візи у відповідних консульських пунктах в місцях перетину державного кордону на термін до 30 днів після прибуття. Ця віза діятиме лише на території Кримського федерального округу, і її надання передбачається для фахівців, які залучаються інвесторами при обговоренні потенційних інвестиційних контрактів і проектів, які реалізовуються в Кримському федеральному окрузі, а також для туристів, оскільки це вкрай важливий потенціал розвитку Криму», - сказав Савельєв.

При цьому він заявив, що влада РФ має намір запровадити «режим вільного порту», де буде закладена краща практика таких портів, як Пусан, Далянь, Сінгапур, для того, аби підвищити привабливість перевалки вантажів саме в Криму.

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Савельєв заявив, що створення «вільної економічної зони» на території Республіки Крим передбачає ряд преференцій її учасникам. Учасниками визнаються юридичні особи, які здійснюють інвестиційні проекти у найбільш пріоритетних для Криму сферах. Є й обмеження для інвестицій, на які можуть розповсюджуватись пільги. Це видобуток нафти і газу, а також оптова і роздрібна торгівля, додав він.

Члени уряду підтримали законопроект про створення «вільної економічної зони» в Криму і направили документ до російського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу з часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї декілька етапів санкцій.