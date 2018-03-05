У Харкові правоохоронцям продавали наркотики через офіцерів патрульної поліції

Організував збут наркотиків непрацюючий місцевий мешканець, який у своїй квартирі налагодив виготовлення та фасування амфетаміну та марихуани.

У Харкові викрили мережу реалізації правоохоронцям наркотиків через діючих офіцерів Управління патрульної поліції міста.

Як повідомив УНІАН керівник прес-центру Управлінні СБУ в Харківській області Владислав Абдула, співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили мережу реалізації наркотиків 3 березня.

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За його словами, оперативники спецслужби встановили, що організував збут наркотиків непрацюючий місцевий мешканець. У своїй квартирі зловмисник налагодив виготовлення та фасування психотропної речовини амфетамін та марихуани. Підготовлені для вживання заборонені речовини ділок розповсюджував через діючих офіцерів Управління патрульної поліції Харкова.

Під час обшуків за місцями проживання організатора мережі та активних членів угруповання вилучено амфетамін, канабіс, пакувальну тару, засоби для виготовлення, фасування і вживання наркотиків та бойові набої до вогнепальної зброї.

Кримінальне провадження здійснюється за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, виробництво, збут наркотиків і психотропних речовин).

Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри в скоєнні злочину та обрання судом запобіжних заходів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, додали в СБУ.