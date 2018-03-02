В Одесі судитимуть українця і росіянина за спробу переправити до Кувейту 300 кг психотропів

Один з підозрюваних - громадянин України, другий - Росії при цьому, один із зловмисників - виходець з Лівану, інший - із Сирії.

В Одесі завершено розслідування стосовно двох підозрюваних - громадянина України і громадянина Росії, які намагалися переправити з України до Кувейту більш як 300 кг психотропних речовин, сховавши їх у надувні човни.

Читайте такожНа Одещині затримано підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинкиЯк повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури в Одеській області, напередодні прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, затриманих у вересні 2017 року, які підозрюються в незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, а також у спробі контрабанди сигарет.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області, які з'ясували, що зловмисники впродовж 2017 роки знімали в оренду гаражне приміщення в смт Таїрове, де зберігали психотропи в особливо великих розмірах.

«Щоб відправити контрабанду, чоловіки зважили і розфасували таблетки з психотропами в мішки і сховали в надувні човни. Для подальшої контрабанди до Кувейту вони помістили ці човни в дерев'яні ящики», - повідомили в прес-службі.

Незаконному переміщенню амфетаміну через митний кордон завадили співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками УСБУ та Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У прес-службі уточнили УНІАН, що йдеться про партії важких і вкрай небезпечних психотропних речовин «каптагон» вагою понад 300 кг, які було вилучено у вересні.

«За висновками експертів, вміст амфетаміну у вилучених таблетках становила майже 92 кг», - додали в прес-службі.

У прокуратурі також уточнили, що один з підозрюваних - громадянин України, другий - Росії. При цьому, один із зловмисників виходець з Лівану, інший - із Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня спільною міжвідомчою групою правоохоронців в Одесі було затримано членів організованої злочинної групи, у яких виявлено рекордну для України партію важких і вкрай небезпечних психотропних речовин «каптагон», вагою близько 355 кг, що на «чорному» ринку може оцінюватися приблизно в 15 млн доларів.

Повідомлялося, що злочинне угруповання готувало транзитне переміщення через територію України каптагона в Кувейт авіаційним шляхом, приховавши їх в упаковки з надувними човнами. Розробка злочинців правоохоронцями проводилася впродовж року. Встановлено, що члени саме цього угруповання причетні до контрабанди аналогічної психотропної речовини транзитом через Україну в Кувейт, яку було здійснено в 2016 році.