Пасажирка Зайцевої про криваву ДТП у Харкові: ми їхали на миготливий зелений зі швидкістю 70-75 км/год

Дівчина стверджує, що Дронов збільшив швидкість на перехресті.

Марина Ковальова, пасажирка Lexus, що влетів у пішоходів в центрі Харкова, стверджує, що авто їхало на миготливий зелений зі швидкістю не більше 75 кілометрів на годину.

Про це вона заявила під час судового засідання, передає NewsRoom. "Коли ми під'їжджали до перехрестя, нам горів миготливий зелений. Автомобіль Дронова стояв за десять метрів від світлофора, приблизно на рівні виходу з метро. Volkswagen почав рухатися, Олена сигналила йому, але Дронов не звернув на це уваги", - стверджує дівчина.

За її словами, Зайцева звернула, щоб уникнути зіткнення, але в цей момент водій Touareg прискорився й сталася аварія. Через удар Lexus винесло на тротуар. При цьому Ковальова стверджує, що авто, в якому вона перебувала з подругою, рухалося зі швидкістю 70-75 кілометрів на годину.

Читайте такожСуд над Зайцевою і Дроновим: постраждалі в моторошній ДТП у Харкові дають свідчення (фото)Пізніше, відповідаючи на питання адвоката Дронова, дівчина уточнила, що швидкість могла бути дещо вищою.

Пасажирка Lexus також спростувала інформацію про вживання Зайцевою наркотичних речовин, але заявила, що за добу до трагедії пила пенталгін через головний біль. Ніякого впливу на керування авто й координацію рухів водія Lexus ліки, за словами свідка, не чинили. Вона також прокоментувала адмінпротоколи на Зайцеву - більшість з них нібито були пов'язані з неправильною парковкою, а не порушеннями ПДР.

"Я хотіла б почати з того, що в ЗМІ висвітлюють її як наркоманку і мажорку. Але вона дуже добра і чуйна людина, яка допоможе вам у будь-якій ситуації. Я знаю, як їй зараз важко, як вона переживає, як їй хочеться всім допомогти", - заявила Ковальова.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.