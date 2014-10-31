Командування РФ наказало терміново паралізувати трасу на Маріупольському напрямку - Тимчук

Триває засилання диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника у напрямку траси Донецьк-Маріуполь. Російське командування поставило завдання своїм підрозділам і місцевим бандформування в екстреному режимі паралізувати трасу на Маріупольському напрямку.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Також відзначені спроби ДРГсупротивника потрапити у район на захід від Маріуполя з метою блокування траси Новоазовськ - Одеса (Е58). Українські війська проводять активні заходи з пошуку і нейтралізації даних ДРГ", - зазначає він.

Експерт повідомляє, що у районі Маріуполя ДРГ супротивника проводять розвідку цілей (блокпости, командні пункти, позиції, базові табори українських військ). Також проводиться розвідка результатів стрільби. Супротивник прагне завдати вогневе ураження українським військам на передових позиціях за допомогою інтенсивної артилерійської стрільби.

За такою ж схемою (пристрілка, потім масовані вогневі удари по стаціонарним цілям) противник веде бойові дії Волноваському напрямку. Схеми об'єктів для ударів і оцінку результатів стрільби також проводять ДРГ.