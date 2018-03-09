Рубан потрапив до бази "Миротворця" (фото)

Рубана миттєво внесли до бази сайту "Миротворець" після затримання на лінії розмежування з арсеналом зброї.

Главу "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, над яким почався суд у Києві, внесли до бази "Миротворця".

Про це йдеться на сайті "Миротворця". Він потрапив туди, судячи із запису, в п'ятницю, 9 березня.

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Його на цьому сайті назвали "пособником терористів". Також у "Миротворці" написали, що Рубан "готував терористичні акти на території України за замовленням країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій".

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Сьогодні суд обирає Рубану запобіжний захід. У клопотанні слідчі просять суд застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.