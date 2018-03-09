Затриманого Рубана привезли до Києва на суд (відео)

У клопотанні слідчі просять застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

Як передає кореспондент УНІАН, Рубана вчора було затримано на КПВВ на лінії розмежування з арсеналом зброї.

Затриманому керівнику «Офіцерського корпусу» Володимиру Рубану обирають запобіжний захід у суді в Києві pic.twitter.com/x92mZGMbsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 9, 2018

Разом з тим у прес-службі суду повідомили, що у клопотанні слідчі просять застосувати до Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Розгляд зазначеного клопотання було призначено на 11.30.

Раніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа повідомив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана.

Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.