Харківська суддя купила нову Toyota втричі дешевше від її ринкової вартості

Однак, в деклараціях суддя наявності у себе заощаджень не вказувала.

Суддя Фрунзенського районного суду Харкова Оксана Алтухова придбала автомобіль Toyota Camry 2018 року в три рази дешевше від його ринкової вартості.

Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни матеріального становища, яке опубліковано на Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляє АТН.

Вартість нового автомобіля, як зазначила суддя, склала 227 тис. грн.

Однак вартість такого автомобіля в Харкові зараз становить понад 800 тис. грн. Це в рази більше, ніж сума, яку суддя вказала в повідомленні в НАЗК. відзначають в антикорупційному центрі.

У декларації за 2016 суддя заощаджень ніяких не вказувала.