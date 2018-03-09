Харківська суддя купила нову Toyota втричі дешевше від її ринкової вартості
14:27, 09 березня 2018Суспільство
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Однак, в деклараціях суддя наявності у себе заощаджень не вказувала.
Суддя зазначила, що вартість автомобіля склала 227 тис. грн \ Фото УНІАН
Суддя Фрунзенського районного суду Харкова Оксана Алтухова придбала автомобіль Toyota Camry 2018 року в три рази дешевше від його ринкової вартості.
Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни матеріального становища, яке опубліковано на Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляє АТН.
Вартість нового автомобіля, як зазначила суддя, склала 227 тис. грн.
Однак вартість такого автомобіля в Харкові зараз становить понад 800 тис. грн. Це в рази більше, ніж сума, яку суддя вказала в повідомленні в НАЗК. відзначають в антикорупційному центрі.
У декларації за 2016 суддя заощаджень ніяких не вказувала.
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