У «ДНР» вирішили обійтися без «дня тиші» на псевдовиборах

Про це заявив "голова" так званої «ЦВК ДНР» Роман Лягін, передає ТАСС.

"Дня тиші у нас завтра не буде. Будь-який кандидат зможе доводити актуальну інформацію про свою програму, в тому числі і завтра", - сказав він.

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За словами Лягіна, норми яка передбачає "день тиші" немає в законі про вибори ДНР, тому "ми вирішили не проводити".

Псевдовиборы в «ДНР» відбудуться 2 листопада. На посаду «голови ДНР» зареєстровані три бойовика - Олександр Захарченко, Олександр Кофман і Юрій Сивоконенко.