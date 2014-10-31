У «ДНР» вирішили обійтися без «дня тиші» на псевдовиборах
14:57, 31 жовтня 2014Суспільство
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«Дня тиші», який передбачає українське законодавство, на території самопроголошеної «ДНР» у суботу 1 листопада не буде.
REUTERS
Про це заявив "голова" так званої «ЦВК ДНР» Роман Лягін, передає ТАСС.
"Дня тиші у нас завтра не буде. Будь-який кандидат зможе доводити актуальну інформацію про свою програму, в тому числі і завтра", - сказав він.
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За словами Лягіна, норми яка передбачає "день тиші" немає в законі про вибори ДНР, тому "ми вирішили не проводити".
Псевдовиборы в «ДНР» відбудуться 2 листопада. На посаду «голови ДНР» зареєстровані три бойовика - Олександр Захарченко, Олександр Кофман і Юрій Сивоконенко.
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