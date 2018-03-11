Російські ДАІшники змушують жителів ОРДО замінювати фейкові «номери ДНР» на українські – ДПСУ

Таку інформацію прикордонники отримали від осіб, які прямували з тимчасово окупованої території Донецької області через КПВВ.

Співробітники ДАІ РФ змушують жителів тимчасово окупованих територій Донеччини замінювати автомобільні номери так званої «ДНР» на українські.

Читайте такожВ окупованому Донецьку прогримів вибух: є жертвиЯк повідомляється на сайті Держприкордонслужби, таку інформацію прикордонники отримали від осіб, які прямували з тимчасово окупованої території Донецької області через КПВВ.

Вони повідомили, що представники Державтоінспекції РФ зупинили главу «Гірницької районної адміністрації» в окупованій Макіївці Сергія Голощапова та наказали змінити номерні знаки так званої «ДНР» на справжні, на українські.

«Посадовцю» пригрозили штрафом в разі непокори та евакуацією автівки на штраф майданчик.

«До речі, саме так чинили представники незаконний збройних формувань на тимчасово окупованій території стосовно українців, коли примушували змінити номери на транспортні засоби, погрожуючи силовими заходами. Щоправда, у даному випадку на Голощапова не наводили зброю, та й номери вимагали причепити не фейкові, а справжні – українські», - зазначається у повідомленні.

Також сказано, що співробітники Держприкордонслужби неодноразово фіксували факти відмови російською стороною українцям в проїзді через пункти пропуску через наявність лише документів фейкових «республік». Хоча ватажки терористів запевняли жителів окупованих територій, що з їхніми «документами» потрапити до РФ буде простіше та легше, а українські документи потрібні лише на випадок поїздок на територію України, контрольовану Києвом.

Крім того, у ДПСУ зауважили, що у 2017 році президент РФ підписав указ про визнання «документів», виданих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, однак це рішення ніхто не збирався виконувати.