У Закарпатській ОДА не підтвердили відкриття місії ОБСЄ в регіоні

Про «відкриття» на Закарпатті офісу ОБСЄ в облдержадміністрації дізналися зі ЗМІ.

Закарпатська обласна держадміністрація не отримувала пропозицій щодо відкриття в області постійної моніторингової місії ОБСЄ та не надавала згоди на це.

Читайте такожТовариство угорців в Ужгороді закликало ввести на Закарпаття постійну місію ОБСЄПро це повідомляє «Громадське», посилаючись на речника Закарпатської ОДА Ярослава Галаса.

«До адміністрації не надходило пропозицій про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження. Про те, що начебто ОБСЄ відкрило на Закарпатті постійну місію, ми дізналися сьогодні зі ЗМІ», — заявив Галас.

Галас допустив, що, можливо, такого погодження і не потрібно, однак поставити до відома адміністрацію ОБСЄ все одно мало б.

Зазначається, що найближчий офіс місії ОБСЄ розташований у Івано-Франківську. За словами представника ОДА, співробітники місії приїжджали з Івано-Франківська щороку, однак про відкриття постійної місії не йшлося.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ вже повідомила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називається навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.