Новий церковний скандал у Запоріжжі: священика вигнали з храму через молитви за перемогу ЗСУ

Також він не згадував у богослужіннях одіозного главу РПЦ Кирила.

У Запоріжжі священика Московського патріархату - Ігоря Савву - позбавили парафії через проукраїнську позицію.

За словами вірян, отець Ігор, зокрема, молився за перемогу ЗСУ та відмовлявся згадувати у богослужіннях російського патріарха Кирила. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

"Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь цього зла, вона повинна висловити свою думку. Тому, напевно, це найголовніша тема, через яку висловлювалися до нас претензії, до мене особисто", - заявив священик.

Читайте також"За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитинуПро покарання панотця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили – служити у храмі він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви у супроводі молодиків. Ті залишили храм тільки після виклику поліції.

Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, який приїхав на місце, спілкуватися з вірянами відмовився. Не став він говорити і з кореспондентами ТСН.

У храмі тепер правитиме інший священик, якого надішле Московський патріархат. Частина вірян заявила, що шукатиме інше місце для молитов, оскільки має патріотичну позицію.

Як повідомлялося, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.