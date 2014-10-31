Семенченко не виключає можливий напад бойовиків на Бердянськ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир полку "Донбас" Семен Семенченко.

Зайого словами, Бердянськ нині беззахисний і там поки що майже нічого не робиться для оборони міста.

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"В інтернеті йде жвава дискусія на тему "Чи готує РФ удар на Бердянськ". Давайте подивимося на факти. Зосередження військ і техніки РФ відбувається. Це факт. Коридор у Крим Росії потрібен. Це факт. Удар на Бердянськ теоретично можливий? Так, і це факт. Необхідна термінова і серйозна підготовка, в тому числі фортифікаційних споруд. Робиться це? Ні - і це факт. Потрібно також, щоб новий губернатор Запоріжжя очолив ці роботи. І це питання не менш важливе, ніж питання коаліції (у Верховні Раді). І це факт", - написав Семенченко.

Він також повідомив, що в цю неділю в Запоріжжі відбудуться другі збори Української військової організації, де розглянуть питання захисту області.