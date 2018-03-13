На Кіровоградщині боржники виплатили майже три мільйони гривень аліментів (відео)

21:42, 13 березня 2018
Суспільство
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Українці, які заборгували власним дітям, тепер бояться санкцій / Фото УНІАН

На Кіровоградщині масово кинулись гасити заборгованість перед дітьми. Злісних неплатників, які не злякались кримінальної відповідальності, до банків повела загроза позбутися водійського посвідчення або ж скасування омріяної відпустки за кордоном. За останні тижні боржники повернули майже три мільйони гривень. Нині державні виконавці взялися за майно недобросовісних татусів, повідомляє ТСН.

У виконавчій службі кажуть, тепер дедалі частіше не вони розшукують неплатників аліментів, а навпаки - ті штурмують відділи служби, щоб погасити борг.

Читайте такожПонад 7 тисяч неплатників аліментів оголошені в розшук - Петренко«Ось 35 тисяч гривень сплата, 25 тисяч гривень… Приходять, платять, бо для когось полювання важливе, хтось без водійського посвідчення нікуди», - кажуть у виконавчій службі.

Переважна більшість боржників - це чоловіки. Однак рекордсменкою за сплатою боргу з аліментів на Кіровоградщині цього місяця стала жінка: щоб виїхати на відпочинок за кордон, вона мусила повернути власним дітям 65 тисяч гривень.

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Теги: #закон про аліменти