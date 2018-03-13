На Кіровоградщині боржники виплатили майже три мільйони гривень аліментів (відео)

Переважна більшість боржників - це чоловіки. Однак рекордсменкою за сплатою боргу з аліментів на Кіровоградщині цього місяця стала жінка, яка повернула дітям 65 тисяч гривень.

На Кіровоградщині масово кинулись гасити заборгованість перед дітьми. Злісних неплатників, які не злякались кримінальної відповідальності, до банків повела загроза позбутися водійського посвідчення або ж скасування омріяної відпустки за кордоном. За останні тижні боржники повернули майже три мільйони гривень. Нині державні виконавці взялися за майно недобросовісних татусів, повідомляє ТСН.

У виконавчій службі кажуть, тепер дедалі частіше не вони розшукують неплатників аліментів, а навпаки - ті штурмують відділи служби, щоб погасити борг.

Читайте такожПонад 7 тисяч неплатників аліментів оголошені в розшук - Петренко«Ось 35 тисяч гривень сплата, 25 тисяч гривень… Приходять, платять, бо для когось полювання важливе, хтось без водійського посвідчення нікуди», - кажуть у виконавчій службі.

Переважна більшість боржників - це чоловіки. Однак рекордсменкою за сплатою боргу з аліментів на Кіровоградщині цього місяця стала жінка: щоб виїхати на відпочинок за кордон, вона мусила повернути власним дітям 65 тисяч гривень.