На Донеччині у 35 населених пунктах немає світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 1 листопада у відновлювальних роботах брали участь 10 бригад енергетиків.

Вони відновили електропостачання близько 300 будинків приватного сектора селища Октябрське і 600 будинків приватного сектора в районі шахти Панфіловській у Куйбишевському районі Донецька.

Читайте такожУ Донецьку канонада й вибухи не вщухали протягом усього дня - міськрадаБригади ДТЕК продовжують вести роботи з ремонту і заміни проводів, установлення опор, заміни електроустаткування на ділянках ліній електропередачі, пошкоджених к результаті бойових дій в Донецьку і Донецькій області.

Частково знеструмленими залишаються Мар’їнка, Авдіївка, Донецьк і Горлівка, а також велика кількість сіл і селищ регіону.

1 листопада бригади Шахтарської, Мар’їнської, Авдіївської, Ясинуватської, Тельманівської, Дебальцевської РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії.